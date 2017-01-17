Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » HDP'li Ayhan Bilgen, işsizlik rakamlarını değerlendirdi

HDP'li Ayhan Bilgen, işsizlik rakamlarını değerlendirdi

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Son bir yıl içinde 500 bin kişi işsiz kalmış durumda. Türkiye’nin nüfusu, istihdam açığı her yıl siyasete 900 bin kişiye iş imkanı oluşturması sorumluluğunu yüklüyor" dedi.

HDPli Ayhan Bilgen, işsizlik rakamlarını değerlendirdi

17 Ocak 2017 16:34
HDP'li Ayhan Bilgen, işsizlik rakamlarını değerlendirdi - Tıkla İzle

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, parlamentonun en zor günlerini yaşadığını iddia ederek, "Bizim eleştirdiğimiz, karşı çıktığımız, demokratik, katılımcı, halkçı bulmadığımız birçok boyutu var. Bu hali bile, duruşu bile birilerini rahatsız etmiş olacak ki geçtiğimiz hafta aslında kendi kendini feshetme, kendi kendini tümüyle işlevsizleştirme konusunda bir adım daha attı, attırıldı. Özellikle Cumhurbaşkanı’nın geçtiğimiz hafta dikkatlerden kaçan bir cümlesi vardı. ‘Bu parlamento artık bu içtüzükte yürümez, olmaz’ sözleri, bundan sonrasına dair mesajdı. Eğer gerçekten parlamentonun önüne koydukları, millete dayattıkları paket güçler ayrılığı olsaydı, denge-denetleme hassasiyeti olsaydı, yürütmenin başı, yürütmenin sorumsuz kanadı olan bir süre sonra yürütme tekelini alacak olan bir Cumhurbaşkanı yasama, denetim görevi gören millet adına bu görevi yapan organı bu kadar kendisi için rahatsız edici görmezdi. Parlamentonun nesinden rahatsız? Yasama faaliyetlerinin onun istediği hızda olmamasından mı rahatsız? Ya da denetim faaliyetinden mi rahatsız" ifadelerini kullandı.

Ekonomi kriz yaşandığını ileri süren Bilgen, "Türkiye işsizlik rakamlarında 2008 krizinden bu yana en yüksek işsizlik rakamlarına ulaştı. Son bir yıl içinde 500 bin kişi işsiz kalmış durumda. Türkiye’nin nüfusu, istihdam açığı her yıl siyasete 900 bin kişiye iş imkanı oluşturması sorumluluğunu yüklüyor. Ama işsizlikle ilgili bu fotoğrafı bu parlamento kendisine dert etmiyor, gündemi bu değil. Her ne kadar ısrarla birileri dolar yükseliyor diye tarif etse de ekonomik gerçek şudur. Türk lirası değer kaybediyor. Eğer yükselen dolar olsaydı, dünya piyasalarında böyle bir seyir yaşanırdı. Bakıyorsunuz, değer kaybeden Türk lirasının satın alma gücü açısından emekçiye ödettiği bedeli yaşıyoruz. Amerika’daki rakam Türkiye’nin iki katıysa, orada asgari ücret 280 hamburger ediyor, Türkiye’de 120 hamburger ediyorsa, bu rakamlar boşa düşer" dedi.

Gruba katılanların ellerinde ‘hayır’ yazılı dövizler, yakalarında ise ‘hayır’ yazılı rozetler bulunurken, HDP kürsüsünde ve sinevizyonda 'hayır' yazdığı görüldü.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, işsizlik rakamları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!