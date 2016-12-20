HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Bilgen, Aralık ayının Türkiye tarihinde utanç verici, yüz kızartıcı olayların ayı olduğunu belirterek, "Maraş katliamı Türkiye tarihinde linç uygulamalarının sıradanlaşmasının sembol vakalarından birisidir. Bu utanç verdi eylemin, nefret suçu eylemi siyasi hayatta da karşılığı var. Dönem başbakanı Maraş katliamı hatırlatıldığında 'Maraş'ı bırakın, Fatsa'ya bakın'. Aslında bu sözler o dönemin başbakanının sözleri Türkiye siyasi geleneğinin özeti. Türkiye yönetim alışkanlığının somut bir ifadesi. 19 Aralık cezaevi baskının yıl dönümü. 17-25 Aralık'ın yıl dönümü" ifadelerini kullandı.

Bilgen, yargılamaktan kaçmadıklarını belirterek, tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılmasını istedi. Bilgen, Türkiye'nin güvenlik politikalarının tartışma zorunluğu doğduğunu söyleyerek, Gezi eylemlerinde Ethem Sarısülük davasında kararın çıktığını ve sanık polise 10 bin 100 TL para cezası verildiğini hatırattı. Bilgen, Gazeteci Müjgan Ekin'in metrodan çıkarken sivil giyimli kişiler tarafından kaçırıldığını belirterek, taksicilerin ifadeleri ile kamera kayıtlarındaki araçların aynı olduğunu ve dört araçla Ekin'i aldıklarını ifade etti.

Bilgen, Diyarbakır patlamasından sonra 30 büyük patlama olduğunu söyleyerek, "Bu ülkede güvenlik güçleri, istihbarat birimleri, İçişleri Bakanlığı ne için var? Beşiktaş saldırısından sonra gözaltına alınan HDPlileri Beşiktaş saldırısının sorumlusu, faili gibi gazeteler ilan ediyor, internet siteleri hedef gösteriyor, hükümet de bunun üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor. Son bir kaç gün içinde 30 ilçe binamıza saldırı gerçekleştiriliyor. Bu ateş sizi de, bizi de, Türkiye'yi yakar" şeklinde konuştu.

Türkiye'ni ekonomik krizle uğraşırken bazılarının aklında başkanlık sistemi olduğunu söyleyen Bilgen, "Bu tablo Türkiye‘nin siyasetin gündemiyle toplumun gündemi arasındaki makasın ne kadar açıldığını gösteriyor. Siz işsizliği bitirmek hangi tedbirleri almak istediniz de parlamento sizin ayağınıza bağ oldu? Siz Tük Lirası'nı yabancı paralardan koruyacak hangi ciddi tedbiri aldı da, ilgili bakanlar, hükümetin amaçlarına engelledi? Hangi yetkiniz yok" dedi.

Bilgen'in konuşması sırasında tutuklu milletvekillerinin fotoğrafları kürsüde durdu.

Ahmet Umur Öztürk



