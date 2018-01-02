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HDP'li Aysel Tuğluk'a hapis cezası

Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk '2911 Sayılı Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek' suçundan yargılandığı davada 1 yıl, 6 ay hapis cezası aldı.

HDPli Aysel Tuğluka hapis cezası

02 Ocak 2018 15:14

HDP eski Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi önünde gerçekleşen ve izinsiz olan eylemler sebebiyle, 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek' suçundan dava açıldı. Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aysel Tuğluk ve avukatı Nuri Tan katıldı. Aysel Tuğluk savunmasında önceki beyanlarını tekrar ettiğini ifade ederek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Beraatini isteyen Tuğluk'a mahkeme heyeti, '2911 Sayılı Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Aysel Tuğluk'un tutukluluk hali devam ediyor.

Cihan Atik
 

 

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