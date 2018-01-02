HDP'li Aysel Tuğluk'a hapis cezası

HDP eski Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi önünde gerçekleşen ve izinsiz olan eylemler sebebiyle, 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek' suçundan dava açıldı. Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aysel Tuğluk ve avukatı Nuri Tan katıldı. Aysel Tuğluk savunmasında önceki beyanlarını tekrar ettiğini ifade ederek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Beraatini isteyen Tuğluk'a mahkeme heyeti, '2911 Sayılı Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Aysel Tuğluk'un tutukluluk hali devam ediyor.

Cihan Atik

