Başka bir suçtan tutuklanan ve halen cezaevinde bulunan; HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında; 4 yıl önce BDP’nin Elazığ il kongresinde yaptığı konuşma nedeniyle dava açıldı. Savcılık tarafından hakkında TCK 215. maddesi gereğince “Suçu ve Suçluyu Övme" suçlarından 2 yıla kadar, TCK 216. maddesi gereğince "Halkı kin ve Düşmanlığa tahrik etmek” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame Elazığ Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Davanın kabul edilmesiyle yarın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığı ile hakim karşısına çıkması beklenen Baluken hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır Milletvekili Baluken, 2012 yılında Elazığ’da yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan hakkında övücü sözler söylemiş ve polis ile askerin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonları protesto etmişti.

Halil İbrahim Varlı