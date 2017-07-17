Diğer
Kategoriler

HDP’li Baydemir ve Öcalan’ın yargılandığı dava

HDP sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkında 5. Ağır Ceza mahkemesinde görülen davanın duruşması 9 Kasım'a ertelendi.

HDPli Baydemir ve Öcalanın yargılandığı dava

17 Temmuz 2017 14:07

HDP sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında “Örgüt propagandası” yapmak suçundan açılan davanın 6’ıncı duruşması ile Milletvekili Dilek Öcalan hakkında, Viranşehir ilçesinde terörist cenazesine katılmasından dolayı açılan davanın 5’inci duruşması, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya HDP'li milletvekilleri katılmazken avukatları ise hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Osman Baydemir'in avukatı Emrah Şeyhanlıoğlu, müvekkilinin yaptığı konuşmayı mecliste de yaptığını belirterek davanın düşmesi talebinde bulundu. Fezlekeyi hazırlayanların şu anda görevi başında olmadığını iddia eden Şeyhanlıoğlu, “Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaptığı bir konuşmasında Cizre'de katliam yaşanıyor. Bu katliamlar sirayetini Ankara'da buluyor' şeklindeydi. Ancak bu fezlekeyi hazırlayan kolluk kuvvetlerinin akıbeti bilinmiyor. Ancak başsavcı bir vekil hakkında düzenlenen fezlekeyi inceleyip aleyhine delil toplarken, lehine de delil toplamalıdır. Eğer başsavcı 17 Mart 2016 tarihinden 2 ay geri gitseydi, suç unsuru taşıdığı söylenen bu cümlenin çok daha serti ile karşılaşacak ve bunun kürsü dokunulmazlığı kapsamında kaldığını görecekti. 12 sayfalık iddianamede detaylı olarak suç unsuru olarak görülen iki cümle defalarca meclis kürsüsünde söylenmiştir” ifadelerini kullanarak davanın düşmesini talep etti.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan için “Örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle açılan davada, avukat Sevda Çelik Özbingöl, mütalaaya katılmadıklarını belirterek süre talep etti.
Mahkeme her iki duruşmayı da 9 Kasım'a erteledi.

Şinasi İnan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!