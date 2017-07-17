HDP’li Baydemir ve Öcalan’ın yargılandığı dava

HDP sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında “Örgüt propagandası” yapmak suçundan açılan davanın 6’ıncı duruşması ile Milletvekili Dilek Öcalan hakkında, Viranşehir ilçesinde terörist cenazesine katılmasından dolayı açılan davanın 5’inci duruşması, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya HDP'li milletvekilleri katılmazken avukatları ise hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Osman Baydemir'in avukatı Emrah Şeyhanlıoğlu, müvekkilinin yaptığı konuşmayı mecliste de yaptığını belirterek davanın düşmesi talebinde bulundu. Fezlekeyi hazırlayanların şu anda görevi başında olmadığını iddia eden Şeyhanlıoğlu, “Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaptığı bir konuşmasında Cizre'de katliam yaşanıyor. Bu katliamlar sirayetini Ankara'da buluyor' şeklindeydi. Ancak bu fezlekeyi hazırlayan kolluk kuvvetlerinin akıbeti bilinmiyor. Ancak başsavcı bir vekil hakkında düzenlenen fezlekeyi inceleyip aleyhine delil toplarken, lehine de delil toplamalıdır. Eğer başsavcı 17 Mart 2016 tarihinden 2 ay geri gitseydi, suç unsuru taşıdığı söylenen bu cümlenin çok daha serti ile karşılaşacak ve bunun kürsü dokunulmazlığı kapsamında kaldığını görecekti. 12 sayfalık iddianamede detaylı olarak suç unsuru olarak görülen iki cümle defalarca meclis kürsüsünde söylenmiştir” ifadelerini kullanarak davanın düşmesini talep etti.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan için “Örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle açılan davada, avukat Sevda Çelik Özbingöl, mütalaaya katılmadıklarını belirterek süre talep etti.

Mahkeme her iki duruşmayı da 9 Kasım'a erteledi.

Şinasi İnan