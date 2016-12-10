HDP Sözcüsü Bilgen, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek anayasa değişikliğine değerlendirdi. HDP Sözcüsü Bilgen, can alıcı sorunlarla boğuşurken dikkatlerin sadece sistem değişikliğine odaklanmanın Türkiye için zaman kaybı ve büyük bir hayal kırıklığına dönüşeceğini söyleyerek, “Ne yazık ki krizin daha da derinleşmesiyle, sorunların daha da derinleşmesiyle, yaşayarak öğreneceğiz. Türkiye’de siyaset kurumu kendi sorununu ülke sorununun üzerine geçirmiştir. Böyle bir Anayasa değişikliği ne hazırlık süreciyle ne de teknik prosedür itibariyle meşru değildir. Katılımcı olmayan, adeta gizili anlaşma gibi iki parti heyetleri arasında kotarılan metinde onlarca madde tek maddeyle değiştirilmek isteniyor. Böyle bir Anayasa yapım yöntemi yoktur. Eğer siz onlarca maddeyi tek bir maddeyle değiştirmeyi bur Anayasa yapım yöntemi olarak normalleştirirseniz artık bundan sonra kimse Anayasa değişikliğinden bahsedemez” dedi.

Bilgen, Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’yı tanımadığını iddia ederek, bugün yapılan adeta masumlaştırmak için kılıf uydurma çabası olarak açıkladı. Bilgen,”En acil olan ne ekonomi, ne barış, ne demokrasi. Cumhurbaşkanı’nın partili sıfatına kavuşması” ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk