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HDP'li Botan ve Geveri hakkında yakalama kararı

HDP Van milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında 'yakalama emri' düzenlenmesine ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

HDPli Botan ve Geveri hakkında yakalama kararı

27 Ocak 2017 15:38

Van'da çeşitli tarihlerde yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından dava açılan HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri'nin yargılanmasına Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın ikinci duruşmasına sanık milletvekilleri katılmazken, avukatları Murat Timur, Ümit Dede ve Barış Oflas hazır bulundu. Duruşmada söz alan Geveri'nin avukatı Timur, yoğun siyasi çalışmalarını sürdüren milletvekilleri hakkında 'zorla getirme’ kararı verilmesini gerektirecek bir durumun bulunmadığını söyleyerek, bu kararın kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, usulüne uygun tebligatlara rağmen duruşmaya katılmayan, 'zorla getirme' kararına rağmen duruşma günü il dışına çıkan milletvekilleri Botan ve Geveri hakkında 'yakalama emri' düzenlenmesine ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 

Etiketler: Adem Geveri, Lezgin Botan


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