TBMM 26. Dönem 2. Yasama yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Anıtı’nda düzenlenen törenle açıldı. Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli, TBMM Başkanlık Divanı ve Parti Grup Başkanvekilleri katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman'ın, anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı söylendi. Daha sonra TBMM Atatürk Anıtı’ndaki tören sona erdi.

İSTİKLAL MARŞI OKUMADI

Ancak İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada TBMM Başkanvekili ve HDP Iğdır milletvekili Pervin Buldan İstiklal Marşı'na eşlik etmeyerek yeni yasama yılının ilk gününde büyük bir skandala imza attı.