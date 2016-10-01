Diğer
Kategoriler

HDP'li Buldan İstiklal Marşı’nı okumadı

TBMM Başkanvekili ve HDP Iğdır milletvekili Pervin Buldan yeni yasama yılı öncesinde okunan İstiklal Marşı'nı okumayarak büyük bir skandala imza attı.

HDPli Buldan İstiklal Marşını okumadı

01 Ekim 2016 17:36
HDP'li Buldan İstiklal Marşı’nı okumadı - Tıkla İzle

TBMM 26. Dönem 2. Yasama yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Anıtı’nda düzenlenen törenle açıldı. Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli, TBMM Başkanlık Divanı ve Parti Grup Başkanvekilleri katıldı.  

TBMM Başkanı Kahraman'ın, anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı söylendi. Daha sonra TBMM Atatürk Anıtı’ndaki tören sona erdi.

İSTİKLAL MARŞI OKUMADI

Ancak İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada TBMM Başkanvekili ve HDP Iğdır milletvekili Pervin Buldan İstiklal Marşı'na eşlik etmeyerek yeni yasama yılının ilk gününde büyük bir skandala imza attı.


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!