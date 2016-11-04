Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Demokratik Toplum Kongresi (DTK), KCK ve 6-8 Ekim olaylarına yönelik soruşturmalar kapsamında ifade vermeye gitmedikleri için aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte 11 milletvekili gözaltına alınmıştı. Ankara’daki HDP Genel Merkezi binası önünde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, "Bu tam bir cinnet halidir. Demokratik siyasetin en önemli partisinin eş başkanları, milletvekillerine yapılan bu durum hükümetin, devletin cinnet halidir. Kabul edilecek bir durum değildir. Ülke barışını tehlikeye sokmuş bir durumdur. Bundan derhal vazgeçilmesi gerekiyordur. Partimize gideceğiz, yetkili kurumlar toplantı halinde, daha sonra bir açıklama yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Benan Özben

ANKARA