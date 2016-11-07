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HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den PKK'ya tepki

HDP İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı üstlenen PKK'ya ilk kez tepki gösterdi.

HDPli Ertuğrul Kürkçüden PKKya tepki

07 Kasım 2016 10:44

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Diyarbakır'da 2'si polis 11 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı üstlendiğini duyuran PKK'nın taşeronu TAK'ın yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

YAŞAM HAKKINI HOYRATÇA ÇİĞNEMEYİ..

Kürkçü, Twitter mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir söz, vekillerimiz, eşbaşkanlarımız, yöneticilerimiz ve sivil halkı hedef alan kör şiddeti haklılaştıramaz. Hiçbir kurtuluş hareketi IŞİD'le aynı hat üzerine düşmeyi, yaşam hakkını hoyratça çiğnemeyi bir kuru özür ile geçiştiremez"

Etiketler: Ertuğrul Kürkçü, Hdp, pkk


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