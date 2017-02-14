Diğer
Kategoriler

HDP'li eş başkan ve muhtarlar gözaltında

Adana'da iki gündür devam eden PKK-KCK operasyonlarında HDP Adana İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz ve Hürriyet Mahallesi Muhtarı Hıdır Koluman'ın gözaltına alındığı, Gülbahçesi Mahallesi Muhtarı Ayşe Solmaz'ın ise arandığı öğrenildi. Terör örgütüne yardım ve yataklık, korsan gösterileri organize etmekle suçlanan muhtarlardan biri de aranıyor.

HDPli eş başkan ve muhtarlar gözaltında

14 Şubat 2017 09:51

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün ve bugün şafak vakti Adana ve Ceyhan ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmalarına yönelik operasyon başlattı. Polis iki günde kadınların da aralarında bulunduğu 60 kişiyi gözaltına aldı. 

Polisin gözaltına aldığı şahıslar arasında HDP Adana Eş İl Başkanı Hüseyin Beyaz, 4 dönemdir Hürriyet Mahallesi Muhtarlığı yapan ve geçtiğimiz dönem HDP'nin 12. sıradan milletvekili adayı olan Hıdır Koluman da bulunuyor. 

Ayrıca Gülbahçesi Mahallesi Muhtarı Ayşe Solmaz'ın ise aynı operasyon çerçevesinde arandığı belirlendi. Hürriyet ve Gülbahçesi mahallelerinde bölücü terör örgütü yandaşları sık sık korsan gösteri yapıp polise molotof bombası ile saldırıyor. Muhtarların bölücü terör örgütü yandaşlarına yardım ve yataklık yaptıkları, korsan gösterileri organize ettikleri ileri sürülüyor. 

Hıdır Koluman'ın 4 dönemdir üst üste muhtarlık yaptığı Hürriyet Mahallesi ise hem uyuşturucu satıcılarının hem de bölücü terör örgütü yandaşlarının mesken tuttuğu bir mahalle haline geldi. Polis sık sık mahalleye hem terör hem de uyuşturucu operasyonu yapıyor. Polisin baskılarından dolayı mahallede torbacı bulamayan uyuşturucu satıcıları bir süre önce duvara torbacı arandığı yönünde yazı bile yazmıştı. Hürriyet Mahallesi'nde korsan gösteri sırasında bundan 3 yıl önce İbrahim Aras isimli çocuk vurularak öldürülmüş, bir çocuk korsan gösteri sırasında yine açılan ateşte gözüne isabet eden saçma ile görme yeteneğini kaybetmişti. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: başkan, Hdp, muhtar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!