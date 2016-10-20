Kars İl Jandarma ve Sarıkamış Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan Halkların Demokrat Partisi (HDP) Sarıkamış İlçe Başkanı Seyat D. ve HDP İl Genel Meclisi Üyesi Ruhan Yıldırım ile birlikte 15 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 15 kişiden aralarında İl Genel Meclisi Üyesi Ruhan Yıldırım'da bulunduğunu 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, HDP Sarıkamış İlçe Başkanı Seyat D. ile birlikte 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.