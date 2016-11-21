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HDP'li Kürkçü hakkında, AK Partili Dağ'dan suç duyurusu

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Başbakan Binali Yıldırım hakkında hakaret içeren bir tweet atan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında suç duyurusunda bulacağını belirterek, "Avrupa’yı ağlama duvarı haline getirdiler" dedi.

HDPli Kürkçü hakkında, AK Partili Dağdan suç duyurusu

21 Kasım 2016 13:17

Konu hakkında avukatlarına talimat verdiğini söyleyen Dağ, Kürkü’nün paylaşımında hem hakaret, hem de tehdit olduğunu söyledi. Dağ, “Tweette hem hakaret, hem de tehdit var. Onların tarzı bu ve bunu her seferinde yapıyorlar. Burada, ülkeyi yönetenler ve siyaset yapanlar olarak başvuracağımız merci tabiî ki hukuktur. Kendi hakkımızı kendimiz alacak değiliz. Burası bir hukuk devleti” dedi.

Dağ, şöyle devam etti: “HDP’liler, hukuk yoluyla üzerlerine gidildiğinde, hukuki yaptırımlarla karşılaştıklarında Avrupa’daki ağabeylerine, ablalarına ağlama yoluna gidiyorlar. Avrupa’yı ağlama duvarı haline getirdiler. Burada kendilerince meydan okuma işi yapıyorlar. Hukukla karşı karşıya kaldıklarında, mahalledeki çocuğun ağlaması gibi gidip Avrupa’ya başvuruyorlar. Bunlara pabuç bırakacak değiliz. Siyaset temiz dil gerektirir. Bunlar bu yolu her zaman kullanıyorlar.”

Etiketler: ak parti, Ertuğrul Kürkçü, Hamza Dağ


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