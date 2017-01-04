Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 Kasım’da gözaltına alınarak, tutuklanan HDP Milletvekili Leyla Birlik hakkında “Terör örgütüne üye olmak”, “Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek”, “Hakaret” ile “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşleri düzenleme ve yönetme” suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı. İstanbul Silivri Cezaevi'nde bulunan Birlik, Şırnak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Mahkeme, Birlik’in tahliye edilmesine karar verdi.

Bugün cezaevinden çıkarılacağı bildirilen Birlik hakkında, 37 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.