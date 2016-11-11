Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla HDP'li milletvekillerinin danışmanlığını yapan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

9 HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte milletvekilleri Nursel Aydoğan, Sırrı Süreyya Önder, Selma Irmak, Ziya Pir, Ferhat Encü, Gürser Yıldırım, Abdullah Zeydan, İdris Baluken, Leyla Birlik ve İmam Taşçıer gözaltına alındı. Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir ve İmam Taşçıer adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ile HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Gülser Yıldırım, Nursel Aydoğan ve Abdullah Zeydan tutuklandı.

Uğur Kan Yüksek