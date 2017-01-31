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HDP’li milletvekili Meral Danış Beştaş tutuklandı

Hakkında terör soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HDPli milletvekili Meral Danış Beştaş tutuklandı

31 Ocak 2017 01:37

Beştaş, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Beştaş çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Beştaş’ın serbest bırakılması sonrasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itiraz etmesi sonucu Meral Danış Beştaş hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Beştaş gözaltına alındıktan sonra nöbetçi 5. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Beştaş silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Etiketler: Diyarbakır Başsavcılığı, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş


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