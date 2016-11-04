HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ile birlikte HDP Eş Başkanları Selahhattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı milletvekillerinin gözaltına alınmasına ilişkin TBMM HDP Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısını genel merkezlerinde yapamadıkları için Mecliste yaptıklarını belirten Bilgen, "Bugünkü tablonun hukuki hiçbir izahı yoktur” dedi. Bilgen, yargılanmaktan korkmadıklarını söyleyerek, "Hiçbirimiz hukuktan kaçmıyoruz. Tam tersine hırsızlık, yolsuzluk ya da başka suçlar, hangi nedenle olursa olsun biz dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili kendimiz girişimde bulunduk. Komisyonumuz anayasa teklifini yaptı. Bu tablo bizim açımızdan ifade verip vermeme ile ifade edilecek durum değildir” diye konuştu.

Bilgen, “Belediye başkanlarımıza yapılan ve dün gece eş başkanlarımızın içinde bulunduğu 13 gözaltı var. Eş Başkanımız savcılık tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Bu tabloyu kimse bir yargı süreci ile tarif edemez. Dört ilin savcısının aynı anda aynı saatlerde evleri basma kararı çok net siyasi operasyondur" dedi. Bilgen, halkın ve kendilerine oy vermeyen, demokrasiden, barıştan yana tavır alanların yanlarında olması gerektiğini söyledi.

Mardin Milletvekili Sancar ise, "Burada yapılan şey 1 Kasım'da denenen şeydi. Darbeyle bizi Meclis dışında bırakmaktı” dedi. Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir de, vicdanlarının temiz olduğunu ifade ederek, "Eş başkanlarımız, milletvekillerimiz ve bugüne kadar tutuklanan belediye başkanlarımız hırsızlıktan dolayı tutuklanmadılar" ifadelerini kullandı.

Ziya Pir'in serbest bırakıldığına ilişkin soruya cevap veren Bilgen, kendilerine bilginin ulaştığını söyledi.

Ahmet Umur Öztürk