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HDP’li milletvekillerinin özlük hakları devam ediyor

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu HDP’li milletvekilleri, özlük haklarını kullanmaya devam edecek.

HDPli milletvekillerinin özlük hakları devam ediyor

04 Kasım 2016 15:05

HDP’li milletvekillerinin gözaltına alınmalarının ardından vatandaşlar arasında en çok merak edilen konu, gözaltına alınan milletvekillerinin maaşlarını alıp almayacakları oldu. Terör soruşturması kapsamında şüpheli olarak gözaltına alınan HDP’li milletvekilleri özlük haklarını kullanabilecek ve maaşlarını alabilecekler. Dava açıldığında sanık olacak olan milletvekillerinin haklarında mahkumiyet kararı verilmesi ve tüm yasal sürecin sona ermesinden sonra mahkumiyet kararının Meclis Genel Kurulunda okunmasının ardından milletvekillikleri düşecek.

Milletvekilliğinin düşmesine ilişkin TBMM İçtüzüğü'nde “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen veya kısıtlanan milletvekili hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurulun bilgisine sunulmasıyla üyelik sıfatı sona erer” ifadeleri yer alıyor.  

Derya Yetim

Etiketler: Figen Yüksekdağ, Hdp, Selahattin Demirtaş


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