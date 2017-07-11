Diğer
Kategoriler

HDP’li Özkan'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutukluluğunun devamına karar verildi.

HDPli Özkanın tutukluluğunun devamına karar verildi

11 Temmuz 2017 15:22

19 Nisan 2017 günü tutuklanan ve Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Burcu Çelik Özkan, SEGBİS üzerinden savunmasını yaptı. Muş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmayı HDP milletvekilleri Bedia Özgökçe Ertan, Dilek Öcalan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş ve Saadet Becerekli de takip etti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın 8 Haziran 2015 günü Muş Belediye Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen etkinlikte köy korucularını kast ederek, 'Bu memleketten defolup gideceksiniz, defolup gideceksiniz, bize uzattığınız o keleşi, size çevirmesini çok iyi biliriz' şeklinde sözler sarf ettiği, Malazgirt'in Tatargazi köyünde terör örgütü PKK/KCK mensubu Özgür Akınel'in cenazesine katılarak mezarına çiçek attığı ve burada yaptığı konuşmada, 'Bu zamanlar sözlerin tükendiği, cümlelerin bittiği zamanlardır. 7 Haziran'dan sonra bu halka ve Kürdistan'a yapılan savaş konseptiyle birlikte onlarca gencimiz, yoldaşımız ve çocuklarımız katledildi, bu mücadele sonuna kadar devam edecek' sözlerini sarf ettiği, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölen bölücü terör örgütü mensubu Mehmet Emin Erol'un Muş'un Korkut ilçesine bağlı Akyıldız köy mezarlığına defnedilerek adı geçen terörist adına köye açılan taziye çadırında terör örgütünü simgeleyen sözde flamalar da asılmak suretiyle terör örgütü propagandasının yapıldığı, Burcu Çelik Özkan'ın teröristin cenazesine katıldığının tespit edildiği belirtilerek TCK 314/2, 216/1, 53/1, 58/9 ve Terör Mücadele Kanunu 5, 7/2 sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması istendi.

'Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklu bulunan Burcu Çelik Özkan'ın tutukluluğunun devamına karar verilerek, duruşması 5 Ekim 2017 tarihine ertelendi. 

Nejdet Armağan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!