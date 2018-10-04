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HDP'li Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı

HDP'li Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı
HDP'li Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın zorla mahkemeye getirilmesine karar verildi.

HDP'li Pervin Buldan hakkında 2008 ile 2015 yılları arasında katıldığı programlarda suç teşkil eden konuşmalar yaptığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılmıştı. Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın görülmesine devam edildi. Davanın bugünkü celsesine sanık Buldan katılmazken, avukatı Bayram Arslan hazır bulundu. Mahkemeye yazılı dilekçe sunan avukat Arslan, müvekkilinin milletvekili olduğunu anımsatarak, bu nedenle yargılamanın durdurulmasına karar verilmesini istedi. Anayasaya göre milletvekili seçilin kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamayacağını ifade eden Arslan, Buldan'ın yargılanabilmesi için Meclis kararının olması gerektiğini kaydetti. Arslan, bu hususun kesinleşmediği için Buldan'ın savunmaya katılmadığını, bu hususun açıklığa kavuşmasının ardından müvekkilinin duruşmada hazır olacağını söyledi. 

Arslan'ın talebinin alınmasının ardından duruşma savcısına söz hakkı verildi. Savcı, Arslan'ın talebinin reddini istedi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Buldan'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında kovuşturmaya istisna suçlardan olduğunu bildirerek, avukat Arslan'ın talebini reddetti. Mahkeme, Buldan'ın zorla duruşmaya getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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