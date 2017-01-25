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HDP’li Taşçıer serbest bırakıldı

Hakkında çıkarılan “Zorla getirilme” kararı doğrultusunda evinin önünde polis ekipleri tarafından alınarak, Diyarbakır Adliyesine getirilen HDP Milletvekili İmam Taşçıer, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

HDPli Taşçıer serbest bırakıldı

25 Ocak 2017 15:16

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili İmam Taşçıer hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti hükumetini alenen aşağılama”, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu çerçevede ifade vermesi için tebligatla çağrılan Taşçıer hakkında, ifade vermeye gelmediği gerekçesiyle bugün “zorla getirilme” kararı çıkarıldı. Kararın ardından Taşçıer, Diyarbakır’daki evinden çıktığı sırada polis ekipleri tarafından alınarak, adliyeye getirildi. Taşçıer, burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı 


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