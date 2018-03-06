HDP’li vekil hakkında fezleke hazırlandı !

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP’li Uca hakkında, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, suçu ve suçluyu övmek ile terör örgütü propagandası yapmak suçlarından fezleke hazırlandı. Suçlardan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği belirtilen fezleke, Uca’nın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığına gönderildi.