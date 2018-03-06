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HDP’li vekil hakkında fezleke hazırlandı !

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında hazırlanan fezleke, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığına gönderildi.

HDPli vekil hakkında fezleke hazırlandı !

06 Mart 2018 13:24

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP’li Uca hakkında, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, suçu ve suçluyu övmek ile terör örgütü propagandası yapmak suçlarından fezleke hazırlandı. Suçlardan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği belirtilen fezleke, Uca’nın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığına gönderildi.

 

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