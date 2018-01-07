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HDP’li vekil Osman Baydemir ifade vermek için adliyede

HDP Milletvekili Osman Baydemir, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle, İzmir’de ifadesi alınmak üzere polis eşiliğinde adliyeye getirildi.

HDPli vekil Osman Baydemir ifade vermek için adliyede

07 Ocak 2018 11:16

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Osman Baydemir'in, partisinin programı kapsamında gittiği İzmir’de ifadesi alınacak. Hakkında yakalama kararı olan Baydemir’in, İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Misafirhanesi’ne geçerken polisler tarafından durdurulduğu ve Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında “2911 sayılı kanuna muhalefet etmek” gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında ifade vermediği için çıkarılan yakalama kararı kapsamında alıkonulduğunu öğrenildi. Gece SGK misafirhanesinde tutulan Baydemir’in ifade işlemleri, Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi hazır olmadığı için, sabah saatlerine bırakıldı. Baydemir, İzmir Adliyesine götürülüp buradan SEGBİS yoluyla ifade verecek.

Hakkında dava açılmıştı

27 Aralık 2015’te Şırnak’ın Cizre ilçesinde cenazelere yapılan muameleyi protesto etmek isteyen Baydemir hakkında “toplantı ve gösteri yürüyüşü yasasına muhalefet” etmekten dava açılmıştı. Baydemir'in bu kapsamda ifadesinin alınacağı öğrenildi. 

Atakan Şen
 

 

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