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HDP'li vekil teröristin cenazesine katıldı

Erzincan’da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen terör örgütü PKK mensubu Selman Tiryaki’nin cenazesi, Diyarbakır’da toprağa verildi. Cenazeye, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan da katıldı.

HDPli vekil teröristin cenazesine katıldı

22 Ekim 2016 15:02
HDP'li vekil teröristin cenazesine katıldı - Tıkla İzle

Erzincan’da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen terör örgütü PKK mensubu 'Ciwan Amed Brusk' kod adlı Selman Tiryaki’nin cenazesi Diyarbakır’a getirildi. Teröristin cenazesi, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı cenazeye HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan da katıldı.

 Teröristin cenazesine katılan HDP’li vekile soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Erzincan’ın Kamah ilçesi kırsalında PKK’ya yönelik operasyonda öldürülen teröristin Diyarbakır’daki cenazesine katılan Nursel Aydoğan hakkında, terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma açıldı.
 

Emrah Kızıl

Etiketler: erzincan


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