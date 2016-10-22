Erzincan’da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen terör örgütü PKK mensubu 'Ciwan Amed Brusk' kod adlı Selman Tiryaki’nin cenazesi Diyarbakır’a getirildi. Teröristin cenazesi, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı cenazeye HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan da katıldı.
Teröristin cenazesine katılan HDP’li vekile soruşturma
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Erzincan’ın Kamah ilçesi kırsalında PKK’ya yönelik operasyonda öldürülen teröristin Diyarbakır’daki cenazesine katılan Nursel Aydoğan hakkında, terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma açıldı.
Emrah Kızıl