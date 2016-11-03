Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile saat 09.00'da Ankara'dan İstanbul'a gelen HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Atatürk Havalimanı'ndan da TK2117 sefer sayılı uçakla saat 12.55'de Brüksel'e gidecekti. Atatürk Havalimanı VIP salonunda pasaport kontrolü sırasında çıkış yasağı olduğu ortaya çıkan Encü’nün pasaportuna el konularak, yurt dışına çıkışına izin verilmedi.

Pasaportuna el konulan Encü, Twitter hesabından, "Hakkımda yurt dışı çıkış yasağı konuldu, pasaportuma havalanında el konuldu. Kararın bugün alınması talimat olduğu ortadır" yazısını paylaştı.

Tuncer Cengiz

İSTANBUL