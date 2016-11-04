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HDP'li vekillere operasyon!

HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın evinde arama yapıldı.

HDPli vekillere operasyon!

04 Kasım 2016 02:07

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı. 
Edinilen bilgilere göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde hakkında zorla mahkemeye getirilme kararı bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'daki evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Demirtaş, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Demirtaş'ın gözaltına alındığını eşi Başak Demirtaş sosyal medya hesabından duyurdu.

  Diğer taraftan Figen Yüksekdağ ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de gözaltına alındı. Gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ, haziran ayında daha önce aldıkları karar gereği ifade için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kendi istekleriyle gitmeyeceklerini açıklamışlardı.   Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: Hdp, operasyon, Selahattin Demirtaş


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