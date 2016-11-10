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HDP’li vekillere zorla getirme kararı kaldırıldı

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK ana davası kapsamında HDP’li vekillerin ses analizlerinin yapılması için haklarında verilen zorla getirme kararını kaldırdı.

HDPli vekillere zorla getirme kararı kaldırıldı

10 Kasım 2016 12:15

HDP’li bazı milletvekillerinin de yargılandığı KCK ana davası bugün Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık avukatlarının yaptığı savunmada, milletvekili olan müvekkilleri için zorla getirilme kararının kaldırılmasını talep etti. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, haklarında yakalama emri bulunan Nurettin Demirtaş, Hüseyin Zorlu, Fikriye Aktaş, Müzeyyen Güneş, Nadire Nergiz, Mesude Şahin, Kenan Ayas, Gülabi Dere, Özlem Tanrıkulu, Hamit Aslan, Nesrin Deniz, Remzi Kartal, Sabri Ok, Mustafa Sarıkaya, Şükran Aydın, Mehmet Ermiş, Mehmet Duman, Gülistan Aksoy, Gülay Calap, Ünal Ahmet Çelen, Erkan Pişkin haklarındaki yakalama emirlerinin beklemesine karar verdi. Mahkeme, 4 No’lu ara kararda verilen HDP’li vekillerin ses analizlerinin yapılması için verilen zorla getirme karardan vazgeçilmesine de hükmetti.

Mahkeme ayrıca, geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla gözaltına alınan ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın SEGBİS ile duruşmada hazır bulunmasına karar verdi.

Dava, ileri bir tarihe ertelendi.
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Eylül’de görülen duruşmada, HDP'li milletvekilleri Osman Baydemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında ses analizlerinin yapılması için zorla getirilme kararı verilmişti.  

Aydın Yorat


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