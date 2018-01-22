HDP’li Yıldırım hakkında yakalama kararı

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım katılmazken, avukatları hazır bulundu. İddia makamının hazırladığı mütalaada, Yıldırım hakkında tutuklama kararı verilmesi talep edildi. Verilen kısa aranın ardından mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, sanığın katıldığı eylemlerin yoğunluğu, kaçma şüphesi ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada sonuçsuz kalacağını gerekçesiyle, Yıldırım hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmasını karar verdi.

Aydın Yorat

