Diğer
Kategoriler

HDP’li Yıldırım hakkında yakalama kararı

HDP’li milletvekili Nadir Yıldırım hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

HDPli Yıldırım hakkında yakalama kararı

22 Ocak 2018 17:50

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım katılmazken, avukatları hazır bulundu. İddia makamının hazırladığı mütalaada, Yıldırım hakkında tutuklama kararı verilmesi talep edildi. Verilen kısa aranın ardından mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, sanığın katıldığı eylemlerin yoğunluğu, kaçma şüphesi ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada sonuçsuz kalacağını gerekçesiyle, Yıldırım hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmasını karar verdi. 

Aydın Yorat
 

Etiketler: Nadir Yıldırım

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç