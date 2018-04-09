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HDP'li Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi

Mardin'de terör örgütü üyeliğinden yargılanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma 19 Nisan'a ertelendi.

HDPli Yıldırımın yargılanmasına devam edildi

09 Nisan 2018 21:09

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan davanın 4’üncü duruşması Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Saat 16.00'da başlayan duruşma 3 saat sürdü. Yıldırım’ın ilk kez getirildiği duruşma salonunda Yıldırım’ın ailesi, HDP Milletvekili Ziya Pir, HDP Batman milletvekilleri Saadet Becerikli ve Mehmet Ali Aslan, Mardin HDP ve DBP’li yöneticiler katıldı. Kandıra 1 Nolu F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yıldırım’ın gecikmeli başlayan duruşmasına gazeteciler ise alınmadı. 

Yıldırım'ın savunmasını Kürtçe yapması nedeni ile bir tercüman da salonda hazır bulundu. Yıldırım'ın savunmasında hakkındaki örgüt iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Duruşma, 19 Nisan tarihine ertelendi.  

Beril Solmuşgül
 

 

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