HDP'li Yüksekdağ'a tahliye çıkmadı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu sanık Yüksekdağ, avukatları ile bazı HDP'li milletvekili katıldı. Yüksekdağ'ın savunmasına geçilmeden önce mahkemeye gelen evraklar okundu. Mahkeme heyeti, Yüksekdağ hakkında Ağrı ve Van'da aynı suçlardan açılan davanın Ankara'da görülen dava ile birleştirildiğini bildirdi.

Daha sonra Yüksekdağ'a söz hakkı verildi. Söz konusu birleştirme dosyaları ile fezlekelerin son halini inceleyemediğini belirten Yüksekdağ, buna ilişkin savunma yapmayacağını, yargılamaya ilişkin konuşma yapmak istediğini kaydetti. Suçsuz yere tutuklu bulunduğunu, somut olmayan delillere dayandırılarak yargılandığını öne süren Yüksekdağ, kendisinin bir siyasetçi olduğunu söyledi. Yaklaşık bir buçuk yıldır tutuklu bulunduğunu anımsatan Yüksekdağ, tutukluluk sürecinde milletvekilliğinin düşürüldüğünü dile getirdi. Yüksekdağ, hakkında dava açılmasına neden olan konuşmaların bir suç unsuru taşımadığını savunarak, "Siyasetçi olmamın vermiş olduğu sorumluluğu yerine getirdim. Bunlar suçlama konusu olamaz" dedi.

"Demirtaş için tahliye istiyorum"

Yüksekdağ, konuşmasının bir bölümünü tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ayırdı. Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığına aday olduğunu anımsatan Yüksekdağ, seçimlerin eşitlik ilkesine göre yapılabilmesi için Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Yüksekdağ, "Ben bu zamana kadar kendim için hiç tahliye istemedim. Bugün de kendim için tahliye istemeyeceğim ama Demirtaş için tahliye istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yüksekdağ'ın avukatlarının savunmasının alınması ve duruşma savcısının mütalaasını vermesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, duruşmayı 6 Temmuz 2018'e erteledi.

Abdullah Sarica

