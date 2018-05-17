Diğer
Kategoriler

HDP'li Yüksekdağ'a tahliye çıkmadı

Ankara'da "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasının da arasında bulunduğu 5 ayrı suçtan yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

HDPli Yüksekdağa tahliye çıkmadı

17 Mayıs 2018 14:45

Eski HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu sanık Yüksekdağ, avukatları ile bazı HDP'li milletvekili katıldı. Yüksekdağ'ın savunmasına geçilmeden önce mahkemeye gelen evraklar okundu. Mahkeme heyeti, Yüksekdağ hakkında Ağrı ve Van'da aynı suçlardan açılan davanın Ankara'da görülen dava ile birleştirildiğini bildirdi. 

Daha sonra Yüksekdağ'a söz hakkı verildi. Söz konusu birleştirme dosyaları ile fezlekelerin son halini inceleyemediğini belirten Yüksekdağ, buna ilişkin savunma yapmayacağını, yargılamaya ilişkin konuşma yapmak istediğini kaydetti. Suçsuz yere tutuklu bulunduğunu, somut olmayan delillere dayandırılarak yargılandığını öne süren Yüksekdağ, kendisinin bir siyasetçi olduğunu söyledi. Yaklaşık bir buçuk yıldır tutuklu bulunduğunu anımsatan Yüksekdağ, tutukluluk sürecinde milletvekilliğinin düşürüldüğünü dile getirdi. Yüksekdağ, hakkında dava açılmasına neden olan konuşmaların bir suç unsuru taşımadığını savunarak, "Siyasetçi olmamın vermiş olduğu sorumluluğu yerine getirdim. Bunlar suçlama konusu olamaz" dedi.

"Demirtaş için tahliye istiyorum" 

Yüksekdağ, konuşmasının bir bölümünü tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ayırdı. Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığına aday olduğunu anımsatan Yüksekdağ, seçimlerin eşitlik ilkesine göre yapılabilmesi için Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Yüksekdağ, "Ben bu zamana kadar kendim için hiç tahliye istemedim. Bugün de kendim için tahliye istemeyeceğim ama Demirtaş için tahliye istiyorum" ifadelerini kullandı.
Yüksekdağ'ın avukatlarının savunmasının alınması ve duruşma savcısının mütalaasını vermesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, duruşmayı 6 Temmuz 2018'e erteledi.  

Abdullah Sarica
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç