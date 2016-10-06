Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » HDP’li Yüksekdağ'ın mahkemeye zorla getirilmesine karar verildi

HDP’li Yüksekdağ'ın mahkemeye zorla getirilmesine karar verildi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Kobani'nin DAEŞ işgalinden kurtuluşunun 3. yılı kutlamalarına katılarak “Sırtımızı YPG’ye, YPJ'ye ve PYD’ye yaslıyoruz” diyen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın mahkemeye zorla getirilmesine karar verildi.

HDPli Yüksekdağın mahkemeye zorla getirilmesine karar verildi

06 Ekim 2016 17:10

Suruç’ta yaptığı konuşma nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın mahkemeye zorla getirilmesine karar verildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşması bugün görülen davada hakkında 5 ile 15 yıla kadar hapis cezası istenen Yüksekdağ duruşmaya katılmadı. Duruşmada Yüksekdağ'ın avukatları Bekir Benek ve Sevda Çelik Özbingöl hazır bulundu. Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşma avukatların itiraz etmesi üzerine ileri bir tarihe ertelenirken, Yüksekdağ'ın ifadesinin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle alınması kararlaştırıldı. 

Şinasi İnan

Etiketler: Figen Yüksekdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!