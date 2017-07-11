HDP'li Zana 21 yılla yargılandığı davadan beraat etti

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında çeşitli tarihlerde katıldığı yürüyüş ve basın açıklamaları gerekçe gösterilerek 8 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Zana katılmazken, avukatları hazır bulundu. Yoklama ve iddianamenin özetinin okunmasıyla başlayan duruşmada savcı esası hakkında mütalaasını verdi. Savcı, Zana'nın üzerine atılı suçları işlediğine dair hür türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı bulunmadığı, bu suçları işlediğinin sabit olmaması nedeniyle hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Ardından söz alan Zana'nın avukatı ise mütalaaya katıldıklarını belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Zana'nın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle hakkında açılan davada beraat kararı verdi.

Aydın Yorat