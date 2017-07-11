Diğer
Kategoriler

HDP'li Zana 21 yılla yargılandığı davadan beraat etti

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, 21 yıla kadar hapis istemi ile yargılandığı davadan beraat etti.

HDPli Zana 21 yılla yargılandığı davadan beraat etti

11 Temmuz 2017 11:27

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında çeşitli tarihlerde katıldığı yürüyüş ve basın açıklamaları gerekçe gösterilerek 8 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Zana katılmazken, avukatları hazır bulundu. Yoklama ve iddianamenin özetinin okunmasıyla başlayan duruşmada savcı esası hakkında mütalaasını verdi. Savcı, Zana'nın üzerine atılı suçları işlediğine dair hür türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı bulunmadığı, bu suçları işlediğinin sabit olmaması nedeniyle hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Ardından söz alan Zana'nın avukatı ise mütalaaya katıldıklarını belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Zana'nın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle hakkında açılan davada beraat kararı verdi. 

Aydın Yorat


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!