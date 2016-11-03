Diyarbakır’da haklarında yürütülen soruşturma kapsamında ’terör örgütü üyeliği’ iddialarıyla tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak, Fırat Anlı ve eski BDP Batman milletvekili Ayla Akat Ata, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan F Tipi Cezaevi’ne getirilmişti.Tutuklanan HDP’lileri ziyaret etmek isteyen partiler ise dün gece be bu sabah saatlerinde çeşitli illerinden araçlar ile Kocaeli’ne doğru yola çıktılar. Gerçekleşecek ziyaret için önlem alan Kocaeli Emniyeti’ne bağlı polisler ise TEM otoyolu Kocaeli girişindeki gişeler ve D100 karayolu üzerinde önlem alarak doğu illeri ve İstanbul’dan gelen araçlar üzerinde arama yaptılar.

Çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi ile kentin girişinde uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları araçlardaki şahısların kimlikleri sorguladı, belgelerini inceledi. Kandıra’ya gideceği belirlenen araçları polis koruması eşliğinde geri gönderen Kocaeli Emniyeti, ziyaretçiler arasında yer alan HDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki avukatlarının ise geçişine izin verdi. Polis noktasında evrakları incelenen Buldan ve beraberindekiler daha sonra yola çıkarak Kandıra’da tutuklu bulunan partililerini ziyarete gittiler.