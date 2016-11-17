HDP’li milletvekilleri ve hukukçulardan oluşan bir heyet, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tutuklanmalarına yönelik itirazın reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Başvuruların ardından Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve hukukçulardan Reyhan Yalçındağ Baydemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başvuru hakkında konuşan Tuğluk, “İçinde eş başkanlarımızın da olduğu, milletvekillerimizin dokunulmazlığını kaldıran, Anayasaya eklenen geçici bir madde sonucunda milletvekili arkadaşlarımız 4 ayrı ilde 4 savcının aynı anda başlattığı soruşturmayla gözaltına alındılar ve haklarında tutuklama kararı verildi. Bu uygulamayı bir darbe olarak nitelendirdiğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi.