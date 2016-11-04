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HDP’ye yapılan operasyon AB’yi rahatsız etti

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Demirtaş ve HDP milletvekillerinin gözaltına alınması konusunda son derece endişeliyim” dedi.

HDPye yapılan operasyon AByi rahatsız etti

04 Kasım 2016 15:54

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mogherini, “Demirtaş ve HDP milletvekillerinin gözaltına alınması konusunda son derece endişeliyim. Yetkililerle iletişim kurun” ifadesini paylaştı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Piri açıklamasında, “Türkiye’den yine kötü haberler geliyor. Şimdi de HDP milletvekilleri gözaltına alındı” ifadesini kullandı.

"YÜKSEKDAĞ VE DEMİRTAŞ GÜVENİLİR ORTAKLARIMIZDIR"

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasına dair ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “AB HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasından kaygı duyuyoruz. Gözaltına alınlar arasında bulunan ve demokratik olarak seçilen eş başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş güvenilir ve değerli ortaklarımızdır” denildi.

AB’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları meşru bulduğu ifade edilen açıklamada, “Aynı zamanda AB, bu tür hareketlerin demokrasinin temel ilkelerine zarar verdiğine inanıyoruz. Türkiye’den parlamenter demokrasiyi korumasını bekliyoruz. Avrupa Konseyi ile birlikte AB, gelişmeleri yakından takip edecektir” denildi.

Etiketler: Avrupa Birliği, Hdp, hdp operasyonu


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