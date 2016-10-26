Müşterilerine ‘Elbirliği Sistemi’ ile faizsiz ev ve otomobil sahibi olma imkânı sunan Eminevim, bu zamana kadar toplam 95 bin müşterisini ev ve otomobil sahibi yaptı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Bu zamana kadar insanlarımızın ev ve otomobil sahibi olmalarına yardımcı olduk, onları hayallerine kavuşturduk. Onların bizlere olan güveniyle bugün 95 bin teslimata ulaştık. Hedefimiz 2017’nin ilk aylarında 100 bin teslimata ulaşmak” dedi.

Emin Üstün yapılan teslimatlar hakkında ise açıklamalarına şöyle devam etti;

AYLIK 1300 TESLİMAT

“Toplumun orta geliri kesimine hitap eden projelerle, dar gelirli kesimi ev ve otomobil sahibi yapmayı amaçlayarak, Elbirliği sistemi ile bugüne kadar 95 bin teslimat yaptık. Eminevim Türkiye’de bugüne kadar yapılmamış ve yapılması zor bir işe imzasını attı. Kurulduğu günden bu tarafa toplam 95 bin teslimat ile vatandaşın yüzünü güldürdük. Eminevim aylık 1300 teslimatı ile orta ve dar gelirli ailelerin umudu oldu.”

İSTANBUL 2+1, ANADOLU 3+1 TERCİH EDİYOR

“Kendi sistemimizle vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık. İstanbul’un ardından; Ankara, Konya, Kocaeli, Bursa, İzmir, ve diğer illerimiz yer alırken, İstanbul’da yaşayan vatandaşlar 2+1, diğer illerde ise genellikle 3+1 ve üzerindeki konutları tercih ediyorlar. Bu tercihlerde ki en büyük nedenlerin başında İstanbul ve Anadolu’daki fiyatlar. Anadolu’daki fiyatlar İstanbul’ göre daha uygun olduğu için vatandaşlarımız buralarda daha büyük daire tiplerini tercih ediyor. İstanbul’da en çok tercih edilen bölgeler ise, Esenyurt, Esenler, Bağcılar, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe’dir.”

TÜRKİYE’DE İSTEDİĞİNİZ YERDE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

“Günümüzde dar gelirli ailelerin ev sahibi olmalarının zorluğuna dikkat çekerek, ev sahibi olma şansı bulunmayan, dar gelirle yaşamak zorunda olan tüketici, uygulanan “Elbirliği Sistemi” ile bu hayaline kavuşuyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda sırası gelen vatandaş, Türkiye’nin istediği yerinden evini beğenerek, istediği eve sahip olabiliyor. Bu sistem sayesinde vatandaş oturacağı ev tipini ve m2 sini kendisi belirleyerek, ev sahibi olabiliyor.”