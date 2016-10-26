Diğer
Kategoriler

“Hedef 100 bin teslimat”

Bugüne kadar yaptığı ev ve otomobil teslimatları ile 95 bin kişiye ulaşan Eminevim hedefini 2017’nin ilk ayları için 100 bin teslimat olarak belirledi.

“Hedef 100 bin teslimat”

26 Ekim 2016 13:56

Müşterilerine ‘Elbirliği Sistemi’ ile faizsiz ev ve otomobil sahibi olma imkânı sunan Eminevim, bu zamana kadar toplam 95 bin müşterisini ev ve otomobil sahibi yaptı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Bu zamana kadar insanlarımızın ev ve otomobil sahibi olmalarına yardımcı olduk, onları hayallerine kavuşturduk. Onların bizlere olan güveniyle bugün 95 bin teslimata ulaştık. Hedefimiz 2017’nin ilk aylarında 100 bin teslimata ulaşmak” dedi.

Emin Üstün yapılan teslimatlar hakkında ise açıklamalarına şöyle devam etti;

AYLIK 1300 TESLİMAT

“Toplumun orta geliri kesimine hitap eden projelerle, dar gelirli kesimi ev ve otomobil sahibi yapmayı amaçlayarak, Elbirliği sistemi ile bugüne kadar 95 bin teslimat yaptık. Eminevim Türkiye’de bugüne kadar yapılmamış ve yapılması zor bir işe imzasını attı. Kurulduğu günden bu tarafa toplam 95 bin teslimat ile vatandaşın yüzünü güldürdük. Eminevim aylık 1300 teslimatı ile orta ve dar gelirli ailelerin umudu oldu.”

İSTANBUL 2+1, ANADOLU 3+1 TERCİH EDİYOR

“Kendi sistemimizle vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık. İstanbul’un ardından; Ankara, Konya, Kocaeli, Bursa, İzmir, ve diğer illerimiz yer alırken, İstanbul’da yaşayan vatandaşlar 2+1, diğer illerde ise genellikle 3+1 ve üzerindeki konutları tercih ediyorlar. Bu tercihlerde ki en büyük nedenlerin başında İstanbul ve Anadolu’daki fiyatlar. Anadolu’daki fiyatlar İstanbul’ göre daha uygun olduğu için vatandaşlarımız buralarda daha büyük daire tiplerini tercih ediyor. İstanbul’da en çok tercih edilen bölgeler ise, Esenyurt, Esenler, Bağcılar, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe’dir.”

TÜRKİYE’DE İSTEDİĞİNİZ YERDE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

“Günümüzde dar gelirli ailelerin ev sahibi olmalarının zorluğuna dikkat çekerek, ev sahibi olma şansı bulunmayan, dar gelirle yaşamak zorunda olan tüketici, uygulanan “Elbirliği Sistemi” ile bu hayaline kavuşuyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda sırası gelen vatandaş, Türkiye’nin istediği yerinden evini beğenerek, istediği eve sahip olabiliyor. Bu sistem sayesinde vatandaş oturacağı ev tipini ve m2 sini kendisi belirleyerek, ev sahibi olabiliyor.”

 

Etiketler: Araba almak, Eminevim, ev alma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!