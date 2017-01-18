350’nci Ar-Ge Merkezi Belgesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye verildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen belge töreninde konuşan Bakan Özlü, Ar-Ge Merkezlerinin önemine vurgu yaparak, "Türkiye’de teknolojiye dayalı sanayinin geliştirilmesi maksadıyla bakanlığımızın ortaya koyduğu bir program bizim de amacımız bu yıl içerisinde Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi sayısını bine çıkartmak. Hedefimiz 2017 yılında Türkiye’deki Ar-Ge Merkezleri sayısını bine çıkartmak. Şuan 350’deyiz. Bu iddialı bir hedef ama bunu başaracağız. Türkiye’de Ar-Ge Merkezi açma yeterliliğine sahip çok sayıda firmamız var. Bu firmalarımızı biz tek tek tespit edip arkadaşlarımız gidip bilgilendiriyorlar. Ar-Ge Merkezi açma konusunda teşvik ediyorlar" şeklinde konuştu.

"DÜZCE’DE AR-GE MERKEZİ AÇAN FİRMA SAYISI 5’E YÜKSELDİ"

"Bakanlık olarak sanayimize teknoloji enjekte etmek isteyen bir politika takip ediyoruz" diyen Bakan Özlü, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Teknolojiye dayalı sanayi, bilime dayalı teknoloji politikası takip edeceğiz. Bugün vereceğimiz belge bizim için de önemli bir kilometre taşı. Bu belgeye almaya hak kazanan Fibrobeton firmamızın değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Ayrıca kendilerinin bir özelliği daha var. Ben Düzceliyim onlar da Düzceli dolayısı ile Düzce’de Ar-Ge Merkezi açan firma sayısı 5’e yükseldi. Teknolojiye dayalı üretim yapmalarını istiyoruz. Katma değeri yüksek ürünler üretelim istiyoruz. Teknolojiye dayalı üretim yapmakla ancak yüksek katma değerli ürünler üretebiliriz. Bizim temel politikamız sanayimiz içinde yüksek katma değerli ürünlerin oranını şuanda 3 buçuklar seviyesinde bunu ilk aşama yüzde 15’e çıkartmak son aşamada da yüzde 20’ye yükseltmek. Bu açıdan Ar-Ge Merkezleri büyük önem taşıyor."

Bakan Özlü’nün konuşmalarının ardından 350’nci Ar-Ge Merkezi Belgesi, Düzce ilinde faaliyet gösteren Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye takdim edildi.

Benan Özben