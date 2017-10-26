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'Hedef, 2023'e kadar Türkiye çapında 50 kampüs açmak'

Vizyon Koleji Kurucusu ve CEO’su Cem Arıtuluk, 2023 sonuna kadar Türkiye çapında 50 kampüslük büyüklüğe ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Hedef, 2023e kadar Türkiye çapında 50 kampüs açmak

26 Ekim 2017 17:54

Vizyon Koleji Kurucusu ve CEO’su Cem Arıtuluk yaptığı açıklamada, yenilikçi eğitim yaklaşımlarıyla eğitim sektöründe büyük fark oluşturduklarını savundu. Kolejin franchise sistemi ile İstanbul’da gerçekleştirdiği başarı öyküsünü Anadolu’ya taşıyacağını belirten Arıtuluk, “Hedefimiz 2023 sonuna kadar Türkiye çapında 50 kampüslük büyüklüğe ulaşmak” dedi.

Arıtuluk, ilk kampüsü 2014, ikinci kampüsü 2015'de açtıktan sonra 2 sezon yeni kampüs açılışı yapmadıklarını, bu sürede organizasyonel olgunluk ve büyümeye hazırlık için çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Arıtuluk sözlerini şu şekilde sürdürdü: “2018-2019 sezonunda Ankara’ya büyük bir kampüs açıyoruz. 2019-2020 sezonunda ise 10 yeni kampüs açılışı yapmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 2023 sonuna kadar Türkiye çapında 50 kampüslük büyüklüğe ulaşmak.”

“Büyük ilgi var”

Eğitim sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimcilerden ve eğitim yatırımcılarından büyük ilgi gördüklerini dile getiren Arıtuluk, “Eğitim aynı gıda, giyim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlardan biri. Türkiye'nin artan bir genç nüfusu ve yükselen bir refah düzeyi var. Devletin sağladığı eğitim olanakları ise hem nicelik hem de nitelik olarak bu ihtiyacı karşılayamıyor. Bu nedenle özel okullar son yıllarda artan bir hızla talep görmeye başladı. Milli eğitim Bakanlığı öğrencilerin en az yüzde 15'inin özel okullarda eğitim görmesini hedefliyor. Son yıllarda açılan onca özel okula rağmen, artan nüfus nedeniyle bu oran şu anda yüzde 8'ler seviyesinde. Yani sektörde yüzde 100'lük bir büyüme potansiyeli hala var. Potansiyel fırsatı ve yatırımın dönüş hızı düşünüldüğünde eğitim yatırımları en mantıklı kazançlı yatırımlar arasındadır” diye konuştu.

Arıtuluk son olarak şunları kaydetti: ”Vizyon Koleji franchise etmek isteyen adaylarda öncelikle bir eğitim kurumu işletmeye uygun kişilik ve referanslara sahip olup olmadığına bakıyoruz. Eğitim sevgisiz yapılacak bir iş değil. Eğitime gönül veren girişimciler ile Vizyon Koleji kalite ve standartlarını tüm kampüslerimize taşımayı arzuluyoruz.” 

Etiketler: vizyon koleji

 

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