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Hedef Ankara’daki 29 Ekim törenleriymiş

Eskişehir merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesi 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Zanlıların, ana hedefinin Ankara’da protokolün de katıldığı 29 Ekim törenleri ve 6 farklı büyükşehirde de canlı bomba eylemleri yapmak olduğu öğrenildi.

Hedef Ankaradaki 29 Ekim törenleriymiş

11 Kasım 2016 10:50
Hedef Ankara’daki 29 Ekim törenleriymiş - Tıkla İzle

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu 28 Ekim’de özel harekat ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda DEAŞ üyesi S.K. ve Ö.B’yi Eskişehir’de, O.T’yi de Ankara’da gözaltına almıştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 7 canlı bomba yapımında kullanılabilecek kadar malzeme ve FETÖ terör örgütünün sözde lideri Fethullah Gülen’e ait kitaplar ele geçirilmişti.

ANA HEDEF ANKARA’YMIŞ

Öte yandan zanlıların ana hedeflerinin Ankara’da üst düzey protokol erkanının da katılımıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri ve 6 büyükşehirde daha bu konuyla ilgili eylem yapmak olduğu ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Eskişehir polisi, düzenlediği operasyonla Ankara başta olmak üzere birçok ilin daha kana bulanmasını önlemiş oldu. 28 Ekim tarihinden bu yana gözaltında bulunan DEAŞ mensupları, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Etiketler: Bombacı


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