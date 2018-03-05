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Hedef Cinderes

24 saatte Raco’yu temizleyen Mehmetçiğin son hedefi, Afrin’le karayolu bağlantısını kestiği Cinderes’i ele geçirmek...

Hedef Cinderes

05 Mart 2018 07:27

Önceki gün YPG’nin kalesi denilen Raco belde merkezini 24 saatte teröristlerden temizleyen Mehmetçik, dün de stratejik öneme sahip merkezlere yönelik harekâtını yoğunlaştırdı. TSK ve ÖSO, Afrin’in batısındaki Şeyh Hadid belde merkezini terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtardı. Teröristlerin kaçış güzergâhlar F-16 ve tanklarla bombardımana tutuldu. Terör hedeflerinden yükselen duman Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden görüldü. Böylece Afrin’deki üçüncü belde merkezi de kontrol altına alınmış oldu. Afrin’in batısında bu önemli gelişme yaşanırken, güneyde Raco’dan daha stratejik öneme sahip Cinderes yakınlarında da ilerleme kaydedildi. TSK ve ÖSO, güneyini çevrelediği Cinderes’in doğusundaki Ramadiye, Hamilek ve Badanli köylerini teröristlerden temizledi. TSK ve ÖSO birlikleri böylece, Afrin ile Cinderes arasındaki yolu her an kesme imkânına kavuştu. Cinderes karşısındaki Reyhanlı’ya yapılan yoğun asker ve zırhlı araç takviyesi de dikkat çekti.

TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeydoğusunda bulunan Sharan bölgesinde bağlantı kuran ve birçok yolu savaş sonrasında denetleyen dağ evinin tamamını kontrol altına aldı.

Afrin’in Bafliun köyü ve dağı ile Halilo, Soğulcak ve Aranda köyleri de teröristlerden temizledi. Böylece Azez’den ve kuzeydeki Şeran belde merkezinden Afrin ilçe merkezine uzanan yollar ile örgütün ilçe merkezini ilk savunma hatlarının bulunduğu Kafr Cenne ve Kıtme köyleri TSK’nın ateş menzili içine girdi. Son ilerlemelerle Cinderes-Afrin ilçe merkezi arasındaki karayolu bağlantısı da kesilmiş oldu.

SON 24 SAATTE 234 TERÖRİST
Genelkurmay Başkanlığı harekâtın başından bu yana, 234’ü son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 668 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Türkiye Gazetesi

 

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