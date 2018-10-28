Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 77-60'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fransız çalıştırıcı, zorlu bir mücadele olduğunu ifade ederek, “Maça çıkarken hedefimiz Galatasaray'ı 60 sayıda tutmaktı ve maçın sonunda böyle oldu. Sahaya giren bütün oyuncularımızdan verim almayı başardık. Bu, sezonun ilerleyen zamanları için önemli olacak. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Tuğçe Canıtez ise seyircileri önündeki ilk derbide güzel bir maç olduğunu takım olarak böyle devam edeceklerinin altını çizdi.

Bora Akyol