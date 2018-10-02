'Hedefimiz Kandil ve Sincar'ı temizlemek

TBMM'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Konuşmasının genelinde uzlaşı dilini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde partilere birlikte çalışma çağrısı yaparak “Gelin Türkiye'yi birlikte hedeflerine ulaştıralım” dedi.

TBMM'nin 27'nci dönem 2'nci yasama yılı açılışında Genel Kurul'da milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Hedefimiz çıbanbaşı olarak gördüğümüz Kandil'i ve yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar'ı bölücü terör örgütü PKK'dan tamamen temizlemektir. Bu doğrultuda yapılan tüm çalışmalara destek olmayı, gerektiğinde öncülük etmeyi sürdüreceğiz. Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgeleri de terör örgütünden temizleyerek güvenli hale getireceğiz.

ENİNDE SONUNDA DÜZELECEK

Yeni dönemde Avrupa'yla siyasi ekonomik ve insani alanlara da gerçekten mesafe kat ettiğimiz bir sürece gireceğiz. Bir başka önemli sorun alanımız Amerika'yla ilişkilerimiz. Stratejik ortağımız ABD'deki mevcut yönetimin hiçbir mantıki siyasi ve stratejik tutarlığı olmayan bir şekilde ülkemizi hedef alması bizi derinden üzmüştür.

ABD yönetimi aramızdaki siyasi ve hukuki sorunları diyalog yerine tehdit ve şantaj diliyle çözmeye çalışmak suretiyle yanlış yola girdi. Güya bize bedel ödetmeyi amaçlayan bu yöntem aslında en büyük zararı orta ve uzun vadede ABD'ye vermektedir. Çin ve AB başta olmak üzere pek çok ülkeye adeta bir ticaret savaşına tutuşan ABD, Türkiye'ye yönelik ekstra uygulamalarıyla güvenirliğini iyice yitirdi. Bizim yaşadıklarımızdan sonra dünyada hiçbir ülkenin ABD ilişkilerinin geleceğine güvenle bakması artık mümkün değildir.

TEHDİTLERLE YIKILMAYIZ

ABD yönetiminin eninde sonunda ülkemize yönelik bakış açısını düzelteceğine inanıyorum. Türkiye ekonomisi bu tür tehditler ve saldırılarla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Kurdaki yükselişin yol açtığı belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bütçe disiplininden en küçük bir taviz vermiyoruz. Türkiye kimseden para talep etmiyor. Bizim tüm çabamız uluslararası sermayenin ülkemizde yatırım yapmasını sağlamak. Bunun için gereken her türlü teminatı veriyoruz.

Aldığımız tedbirler yaptığımız görüşmeler ve geliştirdiğimiz programlarla ekonomimizi yeniden dengeye kavuşturmaya başladık.”

Bahçeli zaten olumlu bakıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak konusunda önümüzdeki günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceklerini söyledi. TBMM'deki Genel Kurul'da yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli Başkanlık divan odasında bir araya geldi. İki liderin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın daveti üzerine buluştuğu belirtildi. Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiği ancak Kılıçdaroğlu'nun programını gerekçe göstererek davete katılmadığı ifade edildi. Davete ayrıca İYİ Parti Grup Başkanvekili Ahad Andican'ın da katıldı. TBMM'deki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta basın mensuplarının, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yerel seçimlerde ittifak yapılması konusunda bir görüşme olup olmadığı sorusuna “Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor” cevabını verdi.

Berberoğlu yemin etti

¥ Açılıştan önce Genel Kurul salonunda dedektör köpeklerle arama yapıldı.

¥ Milletvekili sıralarına her yıl açılış günü konulan çiçekler yerine bu defa TBMM amblemli bir defter konuldu.

¥ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBMM'ye gelişinde MHP'li Meclis Başkanvekili Celâl Adan karşıladı.

¥ Geçtiğimiz günlerde tahliye olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu yeni yasama yılında yemin etti.

¥ Tedavisi süren CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yeni yasama yılında da yemin edemedi. Baykal'a doktorlarının izin vermediği öğrenildi.

¥ Yenilenen Meclis düzeninde, Anayasa'dan çıkartılan Bakanlar Kurulu sıraları da söküldüğü için Bakanlar, Genel Kurul'u kendilerine ayrılan locadan izledi. Açılışa bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının başkanları ve eski Meclis Başkanları da katıldı.

¥ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'a girişini AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ayağa kalkarak karşıladı.

¥ HDP'li vekiller, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada yine sessiz kaldı.