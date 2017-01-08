Hedefinde yine anayasa değişikliği vardı - Tıkla İzle

CHP Parti Meclisi toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliği geçerse Türkiye bir parti devletine dönecektir" dedi. Kılıçdaroğlu, demokrasinin 1789’un sonuna, ortaçağ karanlığına götürülmek istendiğini ileri sürerek, "Buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Yenikapı ruhuna sahip çıkan tek liderin kendisi olduğunu da savunarak, "Bir ara herkes Yenikapı ruhundan bahsediyordu. Yenikapı’da saydığım 12 maddenin bugün de arkasındayım. Yenikapı ruhuna ihanet etmeyen tek lider benim" dedi.