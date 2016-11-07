TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtının” ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.

Mare sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından ileri harekâta devamla, Rai güneydoğusunda yer alan Burj, Tall Aşah ve Amiriyah meskûn mahallinde büyük ölçüde kontrol sağlandığı, yer yer DEAŞ terör örgütü unsurları ile temasın, düşük yoğunluklu çatışmaların ve mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda, 4 muhalifin şehit olduğu, 2 Muhalifin yaralandı kaydedildi.

Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 176 meskûn mahalde (yaklaşık 1.390 km²) kontrol sağlandığı kaydedildi.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 58 DEAŞ terör örgütü hedefine ve 1 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ TÖ ve PYD/PKK mensubu teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, hava harekâtı icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak, “yerde bekler” uçak görevlendirildiği vurgulandı.

Koalisyon güçleri tarafından; Şabviran bölgesinde tespit edilen DEAŞ TÖ mensuplarına yönelik 4 hava harekâtı icra edilerek, 1 DEAŞ TÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği, 1 silahlı araç ve 1 Doçka uçaksavarın imha edilmdiği belirtildi.

DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 443 EYP'nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyetinin icra edilmeye devam edildiği vurgulanarak,

"AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde üç öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" ifadesi kullanıldı.

Bayazıt Cebeci

ANKARA