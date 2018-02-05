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Hediye çaydanlığı alayım derken evinden oldu

Kapıya gelen kargocunun "Çaydanlık hediyesi var" diye teslimat kağıdını imzalayan Mehmet Kaya’nın evi icralık olmuştu. Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi sonrasında evi satılığa çıkan Mehmet Kaya sokakta kalacağını söyleyerek Cumhurbaşkanı’ndan yardım istedi.

Hediye çaydanlığı alayım derken evinden oldu

05 Şubat 2018 09:15
Hediye çaydanlığı alayım derken evinden oldu - Tıkla İzle

Ümraniye Dudullu’da yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Kaya, akıllara durgunluk veren bir yöntemle dolandırıldı. İddiaya göre, yaklaşık 500 bin lira değerindeki evini 2013 yılında bir ilan sitesinden satılığa çıkardı. Evin satılık olması üzerine A.Y. isimli bir kişi Mehmet Kaya’yı arayarak talip olduğunu ve evi kimseye satmamasını söyleyip, hediye olarak da çaydanlık göndereceğini söyledi. Mehmet Kaya’nın evine gelen kurye imza karşılığında hediyeyi teslim ederek ayrıldı. Yaklaşık 3 ay sonra evinin vergi borcu olup olmadığını öğrenmek için E-Devletten sorgu yapan Mehmet Kaya, evinin icralık olduğunu görünce dünya başına yıkıldı. Dolandırıcı kuryenin kağıdına imza attığı için evini kaptıran Mehmet Kaya ve ailesi, hukuk mücadelesini kaybetti ve evi satılığa çıktı. Evin satılması halinde evsiz kalacakları için çaresiz kalan Kaya ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

“Ben çaydanlık almıştım bana senet imzalatmışlar”

2013 senesinde kapılarına gelen kargo teslimat kağıdını imzaladığını söyleyen ev sahibi Mehmet Kaya: “O anda ben kargo alındısı olarak imza attığımda bana senet imzalatmışlar. PTT kargo olduğu için ben kuşkulanmadım. Ben bunu 2 ay sonra öğrendim. Ve senet tarihini 2009 senesine atmışlar. 189 bin TL yazmışlar ben kabul etmiyorum. Kimseye senet vermedim. Ama bu şekilde de evim gitti. Başka mal varlığımda yok şuanda ben sokaktayım. Varım yokum buydu” dedi.

“Cumhurbaşkanı’mdan, Başbakan’ımdan yardım istiyorum”

Bu adamların yakalanmasını istiyorum diyen Kaya: “Senette bir pul olsaydı ben onu imzalamazdım. Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Beni şimdi evimden çıkaracaklar. 8 tane torunum var. 20 kişilik aileyim ben şimdi yatacak yerim yok. Mahkeme sürecinde onların avukatı vardı. Mazeret yazdı gelemedi. 6 ay sonra tekrar mahkeme vardı. Avukatları yine gelmedi. 3 mahkemede şahsın ismi vardı. Yine gelmediler. Ben kiminle mahkeme oluyorum. Ne avukat ismi var ne alacaklı ismi var. Hiç bir isim yok. Ben şahısların tanımıyorum. Hiç yüz yüze gelmedim. Bu şahısların yakalanmasını istiyorum. Ben para pul da alamadım. Benim bir emekli aylığım var başka bir şeyim yok. 4 tane evladımı hurda satarak okuttum. Benim 45 senelik evim gitti. Cumhurbaşkanım’dan, Başbakanım’dan yardım istiyorum” şeklinde konuştu.

Mustafa Biçer
 

Etiketler: dolandırıcı

 

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