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Hediyelerini alan askerler o anları kaydedip görüntülü mesajla teşekkür etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde ortaokul öğrencileri, Afrin’de görev yapan askerlere destek vermek için duygularının yansıttığı mektuplar yazarken, velileri de asker çorabı ve boyunluk hazırladı. Hazırlanan paketlerin bir kısmını teslim alan askerler, görüntülü mesaj göndererek teşekkürlerini iletti.

Hediyelerini alan askerler o anları kaydedip görüntülü mesajla teşekkür etti

16 Şubat 2018 16:19
Hediyelerini alan askerler o anları kaydedip görüntülü mesajla teşekkür etti - Tıkla İzle

Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine Alanyalı öğrenci ve velilerden anlamlı bir destek geldi. Atatürk Ortaokulu 6/A sınıfı öğrencileri, “Mehmetçik ile duygularımı paylaşıyorum” projesi kapsamında Afrin’deki görevli askerlere mektuplar yazdı. Öğrenci velileri ise asker çorabı ve boyunluk olan paketlerin içerisine mektupları da koyarak Mehmetçiğe ulaştırmak üzere hazırladı. Ayrıca okul öğrencileri, "Bir günlük harçlığım Mehmetçiğe" kampanyası başlatarak topladıkları yaklaşık 3 bin TL’yi Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdı.

"Devletimiz askerlerimizin her eksiğini gideriyor"

Proje öncülük eden veli Aynur Kaya Çağlar, zor geçen kış gününde vatani görevlerini yerine getiren askerlere destek için Alanya’da bir sosyal sorumluluk projesini başlattıklarını söyledi. Çağlar, "Hep birlikte bir şeyler yaparak askerimizin yanında olmamız gerektiğini düşündük. Alanya anneleri ve vatana sağlıklı güzel evlatlar yetiştiren bireyler olarak, hep birlikte ne yapacağımızı düşündük. Askerimizin üşümemeleri için boyunluk ve asker çorabı hazırlama kararı aldık. Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler askerimiz için mektup yazdı. Devletimiz askerlerimizin her eksiğini gideriyor. Zor şartlarda askerimiz görevlerini 4 dörtlük yerine getiriyor" dedi.

"Amacımız askerlerimize kardeş sevgisini ve anne sıcaklığı hissettirmek"

Yaptıkları projesinin amacının kardeş sevgisi ve anne sıcaklığı hissettirmek olduğunu aktaran Çağlar, "Amacımız askerlerimize kardeş sevgisini ile anne sıcaklığı ve Türk milletinin aziz desteğini hissettirmek. ‘Onlara birlik, beraberlik ve kardeşlik destanında hep birlikte selam olsun Türk askeri’ diyoruz" diye konuştu.

"Şehit haberini görünce üzülüyorum"

Projeye destek veren öğrenci Selen Tepe, "Askerlerimiz için mektup yazdık. Umarım mutlu olurlar ve beğenirler. İnşallah Allah’ım onları korusun. Hediyemizi gönderdiğimize çok mutlu oldum ama bir yandan da şehit haberini görünce üzülüyorum. İnşallah şehit haberlerini duymadan savaşı bitirebiliriz" ifadelerini kulandı.
Öğrenci Mehmet Sazak ise, askeri sevdirmek için mektup yazdığını ve çok mutlu oldukların söyledi.

Paketleri ulaşan askerler görüntülü mesajla teşekkürlerini iletti

Öte yandan velilerin hazırladıkları paketlerin bir kısmı Van Başkale Albayrak Gümrük Karakolunda bulunan askerlere ulaştı. Paketleri teslim alan askerlerin adına konuşan komutanları görüntülü mesaj göndererek şunları söyledi:
"Antalya’da bazı hayırsever arkadaşlarımız ve hanımefendiler askerimiz için küçük bir sürpriz hazırlamış. Ben komutanları olarak teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmasının ardından gelen paketi açan komutan içinden çıkan malzemeleri askerlere dağıtırken, askerler de üzerlerinde öğrenci ve velilere isimlerini söyleyerek teşekkür etti.


Erdal Anak

 

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