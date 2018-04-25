Hektaş 2 milyar dolarlık pet ürünleri pazarına girdi

Köpek ve kedi mama markası SmartHeart’ı Türkiye’deki hayvanseverlerle buluşturan Hektaş, köpeklere yönelik ürünlerin dağıtımına Mayıs ayında, kedi ürünlerinin dağıtımına ise 2018’in üçüncü çeyreğinde başlayacak.

Bitki koruma ve hayvan sağlığı alanlarında 62 yılı geride bırakan Hektaş, her yıl ortalama yüzde 15 büyüyen ve 2017 yılında yaklaşık 2 milyar dolar büyüklüğe ulaşan pet ürünleri ve hizmetleri sektörüne girdi. Tayland merkezli, dünyanın en büyük pet mama üreticilerinden biri olan Perfect Companion Group (PCG) ile anlaşan Hektaş, SmartHeart markasını hayvanseverlerle buluşturuyor.

Mayıs ayında SmartHeart Gold köpek mamasıyla sektöre girecek olan marka, Eylül-Ekim aylarında kedi mamasını tüketici ile buluşturacak. 36 ülkede var olan SmartHeart, ‘super premium’ kategorisine konumlanırken, sadece veteriner klinikleri ve evcil hayvan ürünleri mağazalarında (pet shop) satılacak. Yavru, yetişkin ve 7 yaş üzeri olarak, yaşam evrelerine göre formüle edilen mamalar, köpeklerin besinsel ihtiyaçlarına ve damak zevklerine göre; tavuklu, somon balıklı ve kuzu etli seçeneklerine sahip olacak.

"Türkiye’de 2 milyar dolarlık bir pet pazarı var"

Türkiye’de kedi ve köpek mamalarına bakıldığında yaklaşık 500 milyon liralık bir pazarın söz konusu olduğunu söyleyen Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, bu rakamın ciddi ve iyi bir tablo çizdiğini belirterek, "PCG’nin ve Evcil Hayvancılık İş Adamları Derneği’nin verilerine göre global anlamda 256 milyar dolarlık bir pet pazarı var. Türkiye’ye bunu indirgediğimizde bu pazar yaklaşık 2 milyar dolar civarında. Pet ürünlerinin hizmet ve ürün satışlarını kapsayan pazardan bahsetmiş oluyoruz. Ancak Türkiye pazarı için kedi ve köpek mamalarına bakacak olursak yaklaşık 500 milyon liralık bir pazar söz konusu. Ayrıca Türkiye’de evcil hayvanlara baktığımızda kedi ve köpek olarak toplamda 4.4 milyon hayvan var ülkemizde. Sektörün potansiyeline göz atarsak özetle yüzde 15’lik bir büyüme söz konusu ve şunu söyleyebiliriz ki bu oranlar bize pet ürünleri ve hizmetleriyle ilgili sektörün geleceğe çok ciddi ve iyi bir tablo çizdiği söylenebilir" ifadelerini kullandı.

"Hayvan sağlığı bizim için çok önemli"

Ortakçıer, PCG ile masaya oturduklarında ilk gündem maddelerinin hayvan sağlığı olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu: “Hektaş olarak bitki koruma ve hayvan sağlığı konusunda yarım asrı aşan bir tecrübemiz var. Bu tecrübe hayvan sağlığı ve biyolojisi konusunda ciddi bir bilgi ve know how katmış durumda. Hayvan sağlığı bizim için çok önemli. Biz PCG ile masaya oturduğumuz zaman en önemli gündemimiz sağlıktı ve şunu söyledik biz eğer bu sektöre giriyorsak en önemli nüvemiz hayvan sağlığı olmalı.”

"Önümüzdeki dönemde yeni ürünlerimizin müjdesini de vereceğiz"

Perfect Companion Group CEO’su Kanoknart ise SmartHeart markasını Türkiye’ye getirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Faaliyet gösterdiğimiz 36 ülkeye Türkiye’yi de katarken, Hektaş'ın hayvan sağlığı alanındaki deneyimlerinin bize değer katacağına inanıyoruz. Türkiye pazarına getirdiğimiz SmartHeart Gold, Hektaş'la olan işbirliğimizin ilk adımı. Önümüzdeki dönemde yeni ürünlerimizin müjdesini de vereceğiz" dedi.

Rıfat Fırat - Fatih Gavuz