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Hektaş ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı

OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, yılın ilk yarısında 13 yeni ürünle satış gelirlerini arttırdı. Şirket, cirosunu yüzde 28 yükselterek 169,4 milyon liraya çıkardı. Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, “Bilanço büyüklüğümüz 283 milyon lirayı buldu. Geçen altı aya göre net karımızda da yüzde 28,2’lik bir artış yakaladık. Finansal başarı bir yana, ülkemiz tarımına katma değer sağlamaktan dolayı gururluyuz” dedi.

Hektaş ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı

04 Ağustos 2017 14:44

2017 yılının ilk altı aylık bilançosunu açıklayan OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, yılın ilk yarısını hedefleri doğrultusunda tamamladı. Satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak 169,4 milyon liraya çıkaran şirketin net kârı yüzde 28 yükselerek 43 milyon liraya ulaştı. Şirket kâr artışında, Ar-Ge yatırımları sonucu geliştirdiği ve bu yıl ilk kez piyasaya sunduğu 13 zirai ve hayvansal ilaç büyük rol oynadı.
Finansal sonuçları değerlendiren Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, "Milli bir ekonomik değer vizyonuyla yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. İlk altı aydaki yatırımlarımızı öngördüğümüz şekilde gerçekleştirdik. Bilanço büyüklüğümüz 283 milyon lirayı buldu. Geçen 6 aya göre net karımız da yüzde 28,2 oranında arttı. Yıl sonuna kadar da yatırımlarımız planladığımız şekilde devam edecek. Özellikle Ar-Ge alanında yaptığımız çalışmaların karşılığını almaya başladık. Çiftçilere ve veteriner hekimlere sunduğumuz yeni ürünler kurumsal olarak bize finansal başarı getirirken, ülkemizin tarım ve hayvancılık alanlarına da verimlilik olarak yansıyor. Ülkemiz tarımına katma değer sağlamaktan dolayı gururluyuz" dedi.
Türkiye’nin yedi bölgesine özel çözüm sunduklarını belirten Ortakçıer, her bölgenin ihtiyacı için ayrı ürün geliştirdiklerini, Ar-Ge çalışmalarının bundan sonra da şirketin odağında olmaya devam edeceğini söyledi.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 76 bin metrekarelik modern üretim tesisine, yılsonuna kadar bitirmeyi planladığı Ar-Ge merkezini de katmayı hedeflediklerini belirten Ortakçıer, "Şirket olarak tarım ve hayvan sağlığı konusundaki iddiamızı büyüterek sürdürmeye kararlıyız. Ar-Ge yatırımlarının sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi hedefliyoruz. Tohum ve gübre başta olmak üzere ilişkide olduğumuz tüm pazarlarda şirketin adını göreceksiniz" dedi.
 


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