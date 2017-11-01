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Helal Akreditasyon Kurumu Kanun Tasarısı kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Helal Akreditasyon Kurumu Kanun Tasarısı kabul edildi.

Helal Akreditasyon Kurumu Kanun Tasarısı kabul edildi

01 Kasım 2017 22:46

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi. Kanun Tasarısı, Helal Akreditasyon Kurumu'nun amacının helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını temin etmesi olacak. Helal Akreditasyon Kurumu'nun Türkiye'de ve yurtdışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak. Kurum beş üyeden oluşacak. Kurum yurtdışında ofisler kurabilecek. Kurum personeli 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacak. Kurumun gelirlerini, genel bütçeden yapılacak yardımlar, akredite kuruluşlardan alınacak yıllık akreditasyon ücretleri, yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler, kurumun tarafsızlığını etkilemeyecek bağışlardan oluşacak. Kurum için 50 kişilik kadro ihdası yapılacak. 

Ahmet Umur Öztürk
 

 

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