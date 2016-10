Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği. (GİMDES) Başkanı Dr.Hüseyin Kami Büyüközer, dünya helal gıda sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyüközer, helal sertifikası alan firmalar yeni oluşan büyük bir piyasanın içerisine girmiş olduğunu belirterek “Dünyada olduğu gibi Helal Sektör ülkemizde de ekonomiyi canlandırdı. Bu canlılık 2009 yılından itibaren GİMDES’in yapmış olduğu Helal Sertifikalandırma çalışmaları ile gerçekleşmiş bulunmaktadır. Son yıllarda helalleşen markalar ülkemizde de helal sektöre duyulan ihtiyacın canlı örneği olmuşlardır. Dünyada şu anda sadece helal gıda sektörünün yıllık ürün talebi 860 milyar dolar. Buna, helal finans, helal ilaç, helal kozmetik, helal temizlik, helal turizm, helal lojistik gibi sektörleri de ilave ettiğimizde muazzam bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Sadece helal ürün ve hizmet talebi 2,5 trilyon doları aşmış durumdadır” dedi. Helal sertifikalanmış ürünler için pazarın çok büyük olduğunu söyleyen Büyüközer, “Dünyadaki yaklaşık 2 milyar Müslüman’ı, milyonlarca Helal sertifikalanmış ürün tercih eden insanları kapsamaktadır. Ülkemizde dünyada olduğu gibi müslümanların farkındalığının ve bilincinin artış göstermesi, helal ürün talebini yaygın bir şekilde artırmıştır. Tespitimize göre, bugüne kadar GİMDES helal sertifikalı ürünlerin 75 ülkeye ihracatı gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Helal pazar her geçen gün büyümektedir”

Dr.Hüseyin Kami Büyüközer, tüketicilerin helal lokma, helal ürün, helal tüketim konularında giderek bilinçlenmesinin helal sertifikalı ürünlere yönelmesini sağladığını dile getirerek “Bugün, Helal Gıda ve Helal Sertifikalandırma toplumumuzun hemen hemen her kesimi tarafından duyularak anlaşılmaya başlandı, öyle ki artık helal ürün satan marketlerinin 'Helal Lokma’ isteklisi önemli bir kitle tarafından faaliyete geçirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Ülkemizde aktif olarak 40’a yakın Halal Dunya Marketi tüketici talepleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Artık, tüketiciler güvenilir bulduğu kurumun sertifikalandırmış olduğu ürünü market rafında kolaylıkla ayırt etmek istemektedir. Bu ayrımın en pratik yolu ise kurumun helal logosudur. Müslüman tüketicilerin 'helal ürünlere olan talebinin yükselmesi nedeniyle 'Helal Pazar’ her geçen gün büyümektedir”dedi.

Helal Sertifikası, özellikle yurt dışına gıda ürünleri satan firmaların almakta öncelik verdikleri bir sertifika durumuna geldiğini söyleyen Dr. Büyüközer:”GİMDES sertifikalı firmalar bugüne kadar yaklaşık 20 milyar dolarlık ihracatın oluşmasına vesile olmuştur. Sertifikalama talepleri her geçen gün artmakta bugüne kadar 500 firmanın 10 bin çeşit ürününe GİMDES Helal Sertifikası verilmiştir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.